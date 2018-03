Rostock vs. Jena : Hansa nun schon sechs Spiele sieglos

Rostocker spielen 0:0 gegen den FC Karl Zeiß Jena

von svz.de

24. März 2018, 16:15 Uhr

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat seine sportliche Talfahrt fortgesetzt. Die Mecklenburger kamen am Samstag gegen Aufsteiger FC Carl Zeiss Jena vor 15 000 Zuschauern im Ostseestadion nicht über ein 0:0 hinaus und sind nun schon seit sechs Spielen sieglos. In den vergangenen drei Begegnungen gelang nicht einmal ein Torerfolg.

In einer schwachen Partie fanden die im Vergleich zum Nachholspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach (0:0) auf fünf Positionen umformierten Hausherren kaum Mittel, um die kompakt stehenden Thüringer in Verlegenheit zu bringen. In der ersten Halbzeit gab es nicht eine ernsthafte Torgelegenheit, aber auch Jena brachte offensiv nichts zustande.

Hansa-Trainer Pavel Dotchev reagierte auf die harmlose Vorstellung seiner Elf und stärkte die Offensive nach dem Wiederanpfiff mit Selçuk Alibaz. Später kam mit Pascal Breier noch ein dritter Angreifer, Wirkung zeigten die Veränderungen allerdings nicht. Hansa fiel nichts ein, Jena ließ nichts zu. Am Ende ging die Punkteteilung völlig in Ordnung.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt