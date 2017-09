Landespokal : Hansa mühelos weiter

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Titelverteidiger FC Hansa Rostock hat seine erste Aufgabe im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern problemlos gemeistert. Der Drittligist, der in der ersten Runde ein Freilos hatte, zog am Samstag mit einem 8:0 (4:0) beim LSV Schwarz-Weiß Eldena aus der Landesklasse in die dritte Runde ein. Tim Väyrynen (16. Minute, 57., 86.), Selcuk Alibaz (31., 70.), Willi Evseev (9.), Amaury Bischoff (44.) und Jakob Gesien (68.) erzielten die Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev, in dem zahlreiche Stammspieler pausierten.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt

von Gert Glaner

erstellt am 02.Sep.2017 | 17:33 Uhr