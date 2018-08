Rostock vs. Würzburg : Hansa kassiert herbe Heimpleite

Rostocker verlieren zuhause 0:4 gegen die Würzburger Kickers.

von Gert Glaner/dpa

25. August 2018, 13:30 Uhr

Hansa Rostock hat im vierten Heimspiel der Saison die erste Pleite kassiert. Das Team von Trainer Pavel Dotchev unterlag am Samstag gegen die Würzburger Kickers mit 0:4 (0:1) und verlor nach nunmehr fünf Spieltagen vorerst den Kontakt zur Tabellenspitze in der 3. Fußball-Liga. Hendrik Hansen (29. Minute), Simon Skarlatidis (47.), Janik Bachmann (63.) und Orhan Ademi (80.) trafen vor 12.300 Zuschauern im Ostseestadion für die in allen Belangen besseren Gäste. Die Hanseaten konnten nicht an ihre überragende Leistung beim 2:0-Sieg im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten VfB Stuttgart anknüpfen und lagen zur Pause völlig verdient zurück. Hansen netzte nach einer Ecke aus Nahdistanz ein und belohnte die Gäste für ihren starken Auftritt.

Nach dem zweiten Gegentor unmittelbar nach Wiederanpfiff bewiesen die Gastgeber Moral und drängten auf den Anschlusstreffer. Mittelstürmer Marco Königs verfehlte ihn mit einem Pfostenschuss in der 56. Minute nur knapp. Würzburgs Bachmann machte alle Hoffnungen auf eine Wende dann aber nach einer guten Stunde zunichte.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt.