Ex-Hansa-Spieler : Drama um Soufian Benyamina

Der ehemalige Hansa-Spieler hat sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen

von André Gericke

23. Juli 2018, 08:00 Uhr

Bittere Diagnose für Soufian Benyamina: Der ehemalige Stürmer des Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock hat sich vor gut einer Woche in einem Testspiel für seinen neuen Arbeitgeber Pogon Stettin (polnischer Erstligist) gegen Blekitni Stargard (polnischer Drittligist/5:2) bei einem unglücklichen Zusammenprall eine schwere Kopfverletzung zugezogen.

Der 28-Jährige, der sich aktuell in einem Krankenhaus in seiner Heimatstadt Berlin befindet, habe sich bei der Aktion kurz vor der Pause den Schädel mehrfach gebrochen und kann momentan auf einem Auge nichts sehen. Ob der Verlust der Sehkraft jedoch dauerhaft oder nur vorrübergehend sein wird, können die Ärzte noch nicht sagen.

Unmittelbar nach dem Spiel hatte man in Polen angenommen, dass die Verletzung nicht so schlimm sei. Pogon-Trainer Kosta Runjaic (ehemals unter anderem Coach in Aalen, Darmstadt, Duisburg, Kaiserslautern und bei 1860 München) hatte schon darauf spekuliert, dass Benyamina vielleicht bald wieder auf dem Platz stehen könnte. Doch im Krankenhaus stellte sich die Verletzung als sehr schwerwiegend heraus, so dass Benyamina, der von 2015 bis 2018 für den FC Hansa auflief, umgehend zu weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht wurde.