FC Hansa Rostock : Doppelspitze gegen Erfurt

Hansa-Bilanz: In der Gesamtbilanz beider Mannschaften hat der FC Hansa mit 26:25 Siegen bei 22 Unentschieden knapp die Oberhand. Im Ostseestadion stehen 18 Erfolge des FC Hansa nur sechs Siegen der Thüringer – zuletzt allerdings mit 2:1 am 37. Spieltag der Vorsaison – gegenüber. Dies war der erste Erfurter Erfolg seit mehr als 25 Jahren. Saisonverlauf: Die Erfurter waren über die gesamte Spielzeit in der zweiten Tabellenhälfte platziert. Seit der 15. Runde sind sie sogar ununterbrochen Letzter. Nach sechs sieglosen Partien gelangen ihnen zwei 1:0-Erfolge gegen Jena und in Osnabrück nacheinander, danach mussten sie jedoch wieder elf Spiele bis zum 3:1 gegen den Tabellenzweiten 1. FC Magdeburg am vergangenen Montag auf einen Dreier warten. Stefan Emmerling ist nach Stefan Krämer (bis 2. Oktober) und David Bergner (bis 20. November) bereits der dritte Cheftrainer der laufenden Saison. Kader: Die Thüringer verfügen mit Keeper Philipp Klewin, Abwehrmann André Laurito, Mittelfeldspieler Daniel Brückner und Stürmer Carsten Kammlott über eine starke Achse. Mit 56 Treffern rangiert Kammlott auf Platz neun der ewigen Drittliga-Torjägerliste. Stärken: Standards, Kammlott, Erfahrung (Drittliga-Urgestein)