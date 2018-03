Rostock vs. Jena : Die Hansa-Maschinerie soll laufen

Hansa-Coach Pavel Dotchev ist überzeugt, dass ein Erfolgserlebnis reicht, um wieder durchzustarten

von André Gericke

24. März 2018, 08:00 Uhr

„Wir brauchen einfach ein Erfolgserlebnis und dann läuft die Maschinerie wieder“, sagt Hansa-Coach Pavel Dotchev vor dem Heimspiel des Rostocker Fußball-Drittligisten gegen den FC Carl Zeiss Jena. Um 14.05 Uhr – wegen der Live-Übertragung im NDR Fernsehen – beginnt im Ostseestadion das Ostduell, in dem die Gastgeber nach fünf sieglosen Partien den Bock endlich umstoßen wollen. „Für uns ist das Spiel enorm wichtig. In unserer Situation brauchen wir einfach die drei Punkte. Dazu müssen wir aber den ,Lucky Punch‘ setzen, der uns zuletzt gefehlt hat“, so der 52-jährige Fußball-Lehrer.

Kurios: Während der Hansa im Monat März bisher fünfmal – davon viemal auswärts – spielte, waren die Thüringer lediglich einmal im Einsatz und holte bei Preußen Münster mit einem 2:2 immerhin einen Punkt. Das sollte Warnung genug für die Ostseestädter sein, die in Münster 0:2 verloren. „Wir wissen, wie schwer es ist, aus Münster etwas mitzunehmen. Jena ist ein undankbarer Gegner. Das ist eine kompakte, lauf- und kampfstark Mannschaft mit zwei stabilen Viererketten. Da müssen wir viel über die Außen kommen“, so Pavel Dotchev.

Im Vergleich zur Partie in Großaspach (0:0) dürfte der Coach ein paar Änderungen in der Start-Elf vornehmen. Er möchte vor allem Unbekümmertheit auf den Platz bekommen. So könnte der zuletzt wiedergenesene Lukas Scherff eine Chance von Beginn an erhalten. Und auch Tim Väyrynen ist im Angriff eine Option, sollte der zuletzt etwas glücklose Pascal Breier eine Denkpause erhalten oder sogar Soufian Benyamina wegen einer leichte Knieblessur ausfallen. „Es sind in jedem Fall ein paar Optionen da, dass ich ein, zwei Leute bringe, die zuletzt nicht dabei waren und jetzt einfach befreiter Fußball spielen“, erklärt Dotchev.

Der Gegner

Vor dem 75. Duell der Ost-Vereine weist Hansa 23 Siege, 9 Unentschieden und 41 Niederlagen auf. In der Hinrunde gewann Jena zu Hause mit 1:0. Saisonverlauf: Jena ist seit vier Spielen ungeschlagen (1 Sieg, 3 Remis) und verlor von acht Rückrundenspielen nur zwei. Der Kader: Für Jena spielen mit Kevin Pannewitz und Manfred Starke zwei frühere Hanseaten. Bester Jenaer Torschütze ist Angreifer Timmy Thiele mit acht Treffern aus 13 Einsätzen.

Extra

Großes Interesse am Ost-Duell gegen Carl Zeiss Jena: Über 13.000 Tickets wurde für die Partie bereits abgesetzt. Der FC Hansa rechnet heute mit bis zu 15.000 Zuschauern. Die Stadionkassen öffnen um 12 Uhr, die Tore des Ostseestadions um 12.30 Uhr. Referee Reichel: Die Partie steht unter der Leitung von Tobias Reichel aus Stuttgart. Der 32-Jährige verfügt über die Erfahrung von 39 Drittliga-Partien.

Die Partie steht unter der Leitung von Tobias Reichel aus Stuttgart. Der 32-Jährige verfügt über die Erfahrung von 39 Drittliga-Partien. Jena-Keeper fehlt: Raphael Koczor, aktuelle Nummer eins von Jena, ist vom Deutschen Fußball-Bund wegen einer abfälligen Geste nach dem Spiel gegen Erfurt nachträglich für zwei Spiele gesperrt worden.