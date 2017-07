FC Hansa Rostock : Bischoff wird neuer Kapitän

vergrößern 1 von 1 Foto: geos 1 von 1

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat einen neuen Kapitän. Trainer Pavel Dotchev bestimmte Mittelfeldspieler Amaury Bischoff zum Spielführer, teilte der Club am Dienstag mit. Der 30 Jahre alte Regisseur war in der Winterpause von Hansas Ligarivalen Preußen Münster an die Küste gewechselt. Bischoff spielte schon zu Dotchevs Amtszeit zwischen 2012 und 2013 bei den Westfalen. Sein Vorgänger Michael Gardawski hat den Verein im Sommer verlassen.

Bischoffs erster Stellvertreter ist Abwehrchef Oliver Hüsing (24), der vor wenigen Wochen vom ungarischen Pokalsieger Ferencvaros Budapest zum einstigen Bundesligisten zurückgekehrt ist. Zweiter Stellvertreter ist Angreifer Soufian Benyamina (27). Den Mannschaftsrat komplettieren die beiden Verteidiger Fabian Holthaus (22) und Julian Riedel (26).ienstag bekanntgab.

von svz.de

erstellt am 18.Jul.2017 | 12:57 Uhr