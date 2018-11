FC Hansa verpasst Auswärtssieg : Ausschreitungen überschatten das Duell

Drittligist Hansa Rostock hat am Sonnabend einen möglichen Auswärtssieg bei Carl Zeiss Jena verpasst.

von dpa

03. November 2018, 17:10 Uhr

Hansa Rostock hat den dritten Auswärtssieg in der 3. Fußball-Liga verpasst. Die Ostseestädter trennten sich am Samstag vom FC Carl Zeiss Jena mit einem 1:1 (0:0). Jonas Hildebrandt (56. Minute) erzielte vor 8000 Zuschauern im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld das Tor für die Rostocker, die seit fünf Partien ungeschlagen sind und ihre Position im oberen Tabellendrittel behaupteten. Vincent Stenzel (90.) traf für die Jenaer zum Ausgleich. Das Spiel der beiden ehemaligen DDR-Oberligisten wurde in der zweiten Halbzeit nach Zuschauerausschreitungen für einige Minuten unterbrochen.

Drei Tage nach dem unglücklichen Pokal-Aus nach Elfmeterschießen gegen den 1. FC Nürnberg ließen es die Rostocker zunächst etwas ruhiger angehen. Erst Ende der ersten Halbzeit gab es einige gute Gelegenheiten, die jedoch ungenutzt blieben. Die beste hatte Linksverteidiger Nico Rieble, der in der 34. Minute aus gut 25 Metern nur die Latte traf. Hildebrandts Führung nach Vorarbeit von Marcel Hilßner brachte Hansa auf die Siegerstraße. In der Schlussphase war Jena am Drücker und glich insgesamt verdient noch aus.

Die mitgereisten Rostocker Fans hatten bereits vor Anpfiff im Gästeblock Pyrotechnik gezündet, so dass sich der Spielbeginn verzögerte. Nach der Hansa-Führung kam es zu einer knapp sechsminütigen Unterbrechung. Schiedsrichter Martin Petersen schickte die Teams in die Kabine, nachdem auf der Haupttribüne Tumulte ausgebrochen waren. Daraufhin stürmten Rostocker Fans aus dem Block ins Rund, Jenaer Ultras folgten ihnen. Es ergaben sich chaotische Zustände neben dem Rasen, die erst durch das Einschreiten der Polizei beendet werden konnten. Nachdem Spieler und Funktionäre auf die Fans eingeredet hatten, wurde die Partie wieder angepfiffen.