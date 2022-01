FC Hansa Rostock : Champions-League-Teilnehmer ein Kandidat beim Koggenclub

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock prüft bei seiner Suche nach Verstärkung für die Offensive mehrere Optionen. Neben Robin Meißner vom HSV rückt Danylo Sikan in den Fokus.

Rostock | Am Montag um 18 Uhr schließt das Winter-Transferfenster in Deutschland. Bei Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kommt in den letzten Stunden davor nochmal richtig Bewegung in den Kader. Den Ostseestädtern könnte ein großer Coup gelingen. Offenbar stehen sie vor der Verpflichtung von Danylo Sikan vom ukrainischen Erstliga-Spitzenreiter und Champions-League-Teilnehmer Schachtar Donezk. Der 20-jährige Mittelstürmer spielte bereits viermal für die A-Nationalmannschaft (1 Tor) seines Heimatlandes und wurde 2019 mit der ukrainischen U 20 sogar Weltmeister. Im Finale gegen Südkorea kam er 27 Minuten zum Einsatz. Bei Schachtar Donezk kommt Danylo Sikan in der laufenden Saison auf elf Premier-Liga-Einsätze bei 18 möglichen Spielen. Ihm gelangen zwei Tore und eine Vorlage. Zweimal lief er in der Champions-League-Qualifikation auf. Allerdings schaffte es der 1,87 Meter große und schlaksige Mittelstürmer nur dreimal in die Anfangsformation. Zu wenig für seine Ansprüche. Hinter den millionenschweren Neuzugängen Pedrinho (vor der Saison für 15 Mio von Benfica Lissabon verpflichtet) und Lassina Traoré (kam für 10 Mio von Ajax Amsterdam) sowie Fernando ist Sikan im 4-2-3-1-System des italienischen Trainers Roberto De Zerbi lediglich Stürmer Nummer 4 in Donezk. Bereits im Vorjahr war das technisch versierte, kopfballstarke und vor dem Tor eiskalt agierende Talent an Liga-Kontrakent FK Mariupol ausgeliehen. Sein Vertrag bei Schachtar Donezk läuft noch bis Sommer 2023. Nun steht eine Leihe zum FC Hansa im Raum. Sikan möchte mehr spielen. Dass Sikan am Koggenclub interessiert ist, zeigt die Tatsache, dass er seit Kurzem dem offiziellen Instagram-Kanal der Rostocker folgt. Die befinden sich dort in guter Gesellschaft, denn die wenigen weiteren Vereine, denen Danylo Sikan mit seiner Social-Media-Seite folgt, sind der FC Barcelona, Paris Saint Germain und sein aktueller Arbeitgeber Schachtar Donezk. FC Hansa Rostock erkämpft Remis bei polnischem Erstligisten Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen war am Sonntag für eine Stellungnahme gegenüber den NNN nicht zu erreichen. Der 50-Jährige äußert sich ohnehin ungern zu möglichen Transfers, solange kein Vertrag unterschrieben ist. Hansa-Trainer Jens Härtel (52) hatte am Donnerstag angedeutet, dass sich die Rostocker in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen befinden. Der Fußball-Lehrer wünscht sich Verstärkung für die Offensive, die in 20 Spielen nur 21 Tore erzielt hat. Knapp die Hälfte der Treffer gehen auf das Konto von Torjäger John Verhoek, der zehn Mal traf. Sein bislang letztes Tor liegt allerdings schon lange zurück. Es war am 4. Dezember beim 1:1 gegen den FC Ingolstadt. Verhoek hatte in den ersten 13 Spielen eine extrem starke Quote, kam auf 0,70 Tore pro Partie bei einem sogenannten Expected-goals-Wert von lediglich 0,28. Seitdem blieb der 32-jährige Niederländer unter seinen Möglichkeiten (0,35 zu 0,57). Beim 0:0 jüngst gegen den 1. FC Heidenheim vergab er drei Riesenmöglichkeiten zum Sieg. Hintergrund Bereits am Freitag war durchgesickert, dass die Rostocker Verantwortlichen mit dem Hamburger SV und Robin Meißer über eine Leihe verhandeln. Der 22-Jährige spielte unter HSV-Trainer Tim Walter zuletzt fast keine Rolle mehr. Zu Saisonbeginn fiel er zunächst aufgrund eines Innenbandrisses im Knie verletzt aus. Später schenkte Walter anderen Spielern sein Vertrauen. Hinter dem gesetzten Mittelstürmer Robert Glatzel (28), Edeljoker Mikkel Kaufmann (21) und Manuel Wintzheimer (23) rutschte Meißner in der Angriffs-Hierarchie ab, kommt auf lediglich vier Zweitliga-Einsätze in der laufenden Saison. Fünfmal lief er für das Regionalliga-Team der Hamburger auf. Meißner wird auch vom FC Ingolstadt umworben. Er soll allerdings einen Wechsel nach Rostock bevorzugen. Meißner oder Sikan, oder sogar beide Spieler? Zumindest eines der Talente dürften die Rostocker am Montag als Neuzugang vorstellen. Kommt ein Neuer, könnte auch noch ein aktueller Spieler abgegeben werden. „In beiden Richtungen ist noch was möglich“, sagte Hansa-Trainer Jens Härtel. ...

