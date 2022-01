Fußball : Zweitligist FC Hansa Rostock ist im Camp in Belek angekommen

Der Club bereitet sich bis zum 9. Januar in der Türkei auf die restlichen 16 Partien in der 2. Bundesliga vor.

Rostock | Während einige Zweiligisten ihre Trainingslager in Spanien oder der Türkei wegen Corona-Fällen innerhalb der Profiteams teilweise recht kurzfristig absagen mussten, ist der FC Hansa am Sonntag mit dem Flugzeug von Rostock-Laage nach Antalya und anschließend mit dem Bus nach Belek (Türkei) gereist. Schon im Januar 2019 waren die Ostseestädter in dieser...

