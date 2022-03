FC Hansa Rostock : Effektivster Angreifer: Pascal Breier trifft alle 97 Spielminuten

Der 30-Jährige war lange außen vor, blieb aber dran und erkämpfte sich seinen Startelf-Platz. In den vergangenen beiden Spielen war er jeweils einmal erfolgreich. Was Breier auszeichnet.

Rostock | Mehr als vier Jahre spielt Pascal Breier für den FC Hansa Rostock, bestritt am Freitag sein 150. Pflichtspiel für den früheren Bundesligisten. Wahrscheinlich noch nie war der 30-Jährige für den Koggenclub so wertvoll wie aktuell. Nachdem er lange außenvor war, durfte er in den vergangenen beiden Partien von Beginn an ran und erzielte gleich zwei Treff...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.