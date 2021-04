FC Hansa Rostock : Nik Omladic kann ein Unterschiedsspieler sein

Der dribbelstarke Slowene war nach seiner Einwechslung beim 0:0 in Dresden an allen gefährlichen Aktionen beteiligt.

Rostock | Ein Kicker des FC Hansa betrieb am Ostersonntag ordentlich Eigenwerbung. Nik Omladic, der beim 0:0 im Topspiel in Dresden zur zweiten Hälfte in die Partie kam, ragte aus einem geschlossen starken Team des Rostocker Fußball-Drittligisten heraus. Der Slowene, der Manuel Farrona Pulido auf der rechten Außenbahn ersetzte, machte mächtig Betrieb und war an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.