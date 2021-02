3. Fußball-Liga : Nico Neidhart hat richtig Spaß mit dem FC Hansa

Mit vier Toren und fünf Vorlagen hat der Außenverteidiger maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Ostseestädter.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bleibt weiterhin in der Erfolgsspur. Das 1:0 am 25. Spieltag gegen den SV Waldhof Mannheim war der sechste Sieg in den vergangenen sieben Partien. Die Norddeutschen festigten ihren Platz in der Spitzengruppe der Liga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.