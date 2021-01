FC Hansa Rostock : Nico Neidhart ist an einem Viertel aller Tore beteiligt

Dem Abwehrmann, der bislang alle Spiele über 90 Minuten absolvierte, gelangen bislang drei Treffer und fünf Vorlagen.

Rostock | Drei Treffer und fünf Vorlagen gelangen Dauerbrenner Nico Neidhart in den bisherigen 20 Saisonspielen in der 3. Fußball-Liga. Damit ist der 26-Jährige, der bislang keine einzige Minute verpasste, an rund einem Viertel aller bisherigen 31 Tore des FC Han...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.