FC Hansa Rostock : Neuzugang Robin Meißner will sich steigern

Der 22-jährige Angreifer erzielte bei seinem Debüt für den Koggenclub gleich sein erstes Tor. Weitere sollen folgen.

Rostock | Robin Meißner ist in Rostock angekommen. Der kurz vor dem Transferschluss verpflichtete Winter-Neuzugang, der bis Saisonende vom Hamburger SV ausgeliehen wurde, hat inzwischen eine Wohnung in der Hansestadt bezogen. „Ich habe eine schöne Ecke erwischt, fühle mich in der Stadt und in der Mannschaft sehr wohl“, sagt der 22-Jährige. Am Freitag feierte de...

