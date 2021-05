Nach Aufstieg Hansa Rostock : Rostock erwartet gefährliche Risikospiele in der 2. Liga

Gefährliche Konfrontationen: In der kommende Zweitliga-Saison werden Vereine in Rostock erwartet, zu denen es seitens der Hansa-Fans heftige Antipathien gibt.

Rostock | Nach den Ausschreitungen nach dem Aufstieg des FC Hansa Rostock in die 2. Fußball-Bundesliga sieht der Rostocker Polizeichef Achim Segebarth in der kommenden Saison eine Reihe von Risikospielen auf die Hansestadt zukommen. Es sei bei An- und Abreise und während der Spiele mit „sehr massiven körperlichen Auseinandersetzungen“ zu rechnen, sagte Segebart...

