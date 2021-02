Hansa Rostock : Nach 0:2-Rückstand – Türpitz lässt Hansa jubeln

Nach schwacher erster Halbzeit wechselte Härtel vier Mal zur Pause. Danach wurde es schlagartig besser.

Rostock | Hansa Rostock hat am 23. Spieltag gegen den SC Verl mit einer starken zweiten Halbzeit einen 0:2-Pausenrückstand gedreht und damit den fünften Sieg in Serie eingefahren – Vereinsrekord in der 3. Liga. Schnell nach der Pause hatten John Verhoek und Nik O...

