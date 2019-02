FC Hansa Rostock : Marco Königs fällt mehrere Wochen aus

Der Stürmer hat sich einen Bruch des linken Mittelfußes zugezogen

von Andre Gericke

13. Februar 2019, 17:22 Uhr

Rostock | Hiobsbotschaft für den FC Hansa: Mittelstürmer Marco Königs hat sich am Freitag vergangener Woche beim Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching (2:0) einen Bruch des linken Mittelfußes zugezogen. Dies bestätigte eine MRT-Untersuchung am Dienstag. Ob sich der Angreifer, der für mehrere Wochen ausfallen wird, einer Operation unterziehen muss, soll morgen die Auswertung der Röntgenbilder zeigen. In 22 Einsätzen gelangen dem 29-Jährigen bislang vier Treffer und drei Vorlagen.