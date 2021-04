Hansa Rostock : Magdeburg gewinnt erstmals seit 1978 in Rostock

Der bis dato letzte Sieg des Clubs aus der Börde im Ostseestadion datierte aus dem Jahr 1978.

Rostock | Am Ende konnte Hansa Rostock von Glück sprechen, dass die Niederlage gegen Magdeburg – die erste im heimischen Stadion seit 1978 – nicht noch härter bestraft wurde. Trotz dem 0:2 (0:1) am Sonnabend rangiert die Kogge nach wie vor auf Platz 2 der Drittliga-Tabelle, denn auch die anderen Teams an der Spitze ließen Federn. Ingolstadt kam gegen Bayern II n...

