Hansa Rostock : Wieder mit Glück und Bentley Baxter Bahn zum Sieg in München

Neben Manuel Farrona Pulido war auch der Dauerläufer an zwei der drei Tore gegen Türkgücü beteiligt.

Rostock | Das Glück bleibt Hansa weiter treu. „Es war nicht so, dass wir heute keines hatten“, sagte Rostocks Trainer Jens Härtel nach dem 3:0-Sieg gegen Türkgücü München am Montag. „Wir hatten es dieses Mal vielleicht nur nicht am Ende, sondern in der Anfangsphase.“ Während sich dieses Glück laut Härtel auch darin ausdrückte, dass „der Gegner geholfen hat, ...

