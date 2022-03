Fußball in Rostock : Hansa-Stürmer Pascal Breier meldet sich zurück

Der 30-Jährige bedankt sich für das Vertrauen von Trainer Jens Härtel mit einem Tor und einer Vorlage beim 4:3-Erfolg beim FC Schalke 04.

Rostock | Mit einem Tor und einer Vorlage hat Pascal Breier beim 4:3-Erfolg des FC Hansa beim FC Schalke 04 ein Zeichen gesetzt. Der Offensivmann kämpft um seinen Platz im Team des Rostocker Fußball-Zweitligisten. „Ich wollte mich bestmöglich präsentieren, was mir in den Einsätzen, die ich bekomme habe, meist auch gut gelungen ist. Nur so kann ich mich für mehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.