Hansa Rostock : Positive Energie statt Angst vor Druck

Im Topspiel der Woche könnte schon eine kleine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen fallen – falls Hansa gewinnt.

Rostock | Rein vom Papier her steht Hansa Rostock am Dienstag vor der schwersten Aufgabe der verbleibenden Saison. Am 35. Spieltag ist anderthalb Wochen nach dem späten Sieg beim abstiegsbedrohten SV Meppen der FC Ingolstadt Dienstag (19 Uhr) Gast im Ostseestadion. Im Topspiel der Woche trennen beide Teams nur zwei Punkte. Zudem sind sie Tabellennachbarn, na...

