Hansa Rostock : Wiese wechselt ans College

Das Eigengewächs spielte seit frühester Jugend bei Hansa und wagt nun den Schritt über den Großen Teich.

Rostock | Hansa-Verteidiger Paul Wiese geht den Weg, der eher typisch für Basketballer ist, und wechselt nach der Saison an ein College in die USA. Das gebürtige Rostocker, der aktuell an den Bonner SC ausgeliehen ist, erhält an der University of Virginia ein Fuß...

