FC Hansa Rostock : Calogero Rizzuto schwärmt von den Fans im Ostseestadion

Der Neuzugang spürte eine Menge Adrenalin und Kraft, die die Zuschauer in ihm freisetzten.

Rostock | Calogero Rizzuto ist derzeit aus dem Team des Fußball-Zweitligisten FC Hansa Rostock nicht mehr wegzudenken. Dabei war der 29-Jährige vor dreieinhalb Wochen noch vertragslos, da sein Kontrakt beim FC Erzgebirge Aue nicht verlängert wurde und er erst in einem Probetraining an der Ostseeküste überzeugte. „Ich habe nie an meinen Qualitäten gezweifelt, au...

