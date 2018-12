FC Hansa Rostock : Sticker fürs Hansini-Album

Ab Mittwoch sind Sticker für das neue Hansini-Album erhältlich.

von Lennart Stahlberg

04. Dezember 2018, 17:38 Uhr

Rostock | Wer ein ganzes Panini-Album füllen möchte, wird damit oft nie damit fertig. Hansa-Fans haben es da etwas einfacher. Ab Mittwoch können sie ihre Stars sammeln und einkleben. Mit dem Hansini-Stickeralbum erwarten sie insgesamt 90 Klebebilder, von aktuellen Spielern bis hin zu Hansa-Legenden sowie Sticker rund ums Ostseestadion. Ab sofort können die weiß-blauen Sticker exklusiv in über 90 Getränkeland-Filialen erworben werden. Die Profis Marco Königs und Jonas Hildebrandt präsentieren das Cover des Hansini-Albums am Mittwoch um 17 Uhr in der Getränkeland-Filiale Elmenhorst. Natürlich signieren die beiden auch die Sammelhefte der Fans. Ab 12. Dezember sind Sticker und Alben auch in den Hansa-Fanshops und im Online-Shop des Vereins zu finden.