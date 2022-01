FC Hansa Rostock : Robin Meißner könnte den Angriff verstärken

Der 22-jährige Angreifer spielt beim Hamburger SV keine Rolle mehr und sucht einen Verein, wo er mehr Spielpraxis sammeln kann.

Rostock | Kurz vor dem Ende des Transferfensters am Montag könnte Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock die erhoffte Verstärkung für seinen lauen Sturm gefunden haben. Heißer Kandidat: Robin Meißner vom Hamburger SV. Der 22-jährige Angreifer war Ende der vergangenen Saison quasi der einzige Aufsteiger beim früheren Europapokalsieger und Bundesliga-Dino HSV, der mal wieder sein Ziel verpasste hatte: die Rückkehr in die Eliteklasse. Meißner dagegen stieg auf – von der zweiten Mannschaft (Regionalliga) zu den Profis. Interimstrainer Horst Hrubesch förderte den gebürtigen Hamburger und brachte ihn an den letzten drei Spieltagen sogar dreimal von Beginn an. Meißner bedankte sich mit drei Toren und drei Vorlagen. Die Belohnung: sein erster Profivertrag bis 2024. Unter Trainer Tim Walter nur noch Stürmer Nummer 4 Doch unter dem neuen Trainer Tim Walter (46), der seit Saisonbeginn den HSV coacht, spielte Robin Meißner zuletzt gar keine Rolle mehr. Zu Saisonbeginn fiel er zunächst aufgrund eines Innenbandrisses im Knie verletzt aus. Später schenkte Tim Walter vor allem anderen Spielern sein Vertrauen. Hinter dem gesetzten Mittelstürmer Robert Glatzel (28), Edeljoker Mikkel Kaufmann (21) und Manuel Wintzheimer (23) rutschte Meißner in der Angriffs-Hierarchie ab. Lediglich einmal durfte er von Beginn an ran, beim 1:1 gegen Düsseldorf. Dreimal wurde der Stürmer eingewechselt, fünfmal lief er für das Regionalliga-Team auf. Zu wenig für das Talent. HSV verpflichtet weiteren Konkurrenten für Meißner Meißner hatte sich vorgenommen, weiter auf sich aufmerksam zu machen. „Meine Entwicklung soll auf jeden Fall fortgesetzt werden, ich möchte definitiv noch besser werden“, sagte er im Sommer im Interview mit dem Magazin HSVlive. Als es in der Hinrunde nicht wie gewünscht lief, teilte Robin Meißner den Hamburger Verantwortlichen mit, dass er gern ausgeliehen werden möchte. Doch zunächst winkten die HSV-Bosse ab. Das soll sich nun geändert haben. Der aktuelle Tabellenfünfte der 2. Bundesliga verpflichtete jüngst den georgischen Nationalspieler Giorgi Chakvetadze von KAA Gent (Belgien). Chakvetadze sei ein flexibel einsetzbarer Offensivspieler, der technisch stark und torgefährlich ist, wurde HSV-Sportdirektor Michael Mutzel im NDR zitiert. „Mit ihm erweitern wir unsere Möglichkeiten im Offensivbereich“, sagte Mutzel dort. Robin Meißners Spielchancen beim Aufstiegsaspiranten dürften damit noch weiter sinken. Fußball-Zweitligist erkämpft Remis bei polnischem Erstligisten Der FC Hansa sucht dagegen einen treffsicheren Stürmer, der John Verhoek (10 Saisontore) entlastet. Der 32-Jährige blieb zuletzt 311 Spielminuten ohne Treffer. Hansa wartet seit drei Partien auf einen Torerfolg und kommt in 20 Begegnungen nur auf 21 Treffer. Meißner gilt als spielstarker, technisch versierter Angreifer mit gutem Abschluss. Viele Experten hatten ihm eine bessere Rolle beim HSV zugetraut. Gespräche zwischen Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen (50), fünf Jahre als Torwart beim Hamburger SV aktiv, und Robin Meißner soll es bereits gegeben haben. Denkbar wäre eine Leihe des Stürmers, der beim Rostocker Erzrivalen FC St. Pauli ausgebildet wurde, ehe er 2020 zur zweiten Mannschaft des HSV wechselte. Weiterlesen: Jetzt abstimmen für den FC Hansa bei der NNN-Sportlerwahl 2021 ...

