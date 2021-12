Coronavirus : Große Impfaktion im Rostocker Ostseestadion

Im Business-Club des Ostseestadions sind am Sonnabend elf Impf-Teams aktiv, die 1.000 Dosen Moderna verimpfen können.

Rostock | Impfen und Boostern im Ostseestadion: Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock bietet am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr gemeinsam mit dem Hausärzteverband Mecklenburg-Vorpommern und der Kassenärztlichen Vereinigung im Business-Club der Arena Corona-Schutzimpfungen an. „Wir wollen da, wo sonst elf Fußballer auf dem Rasen aktiv sind, mit elf Impf-Teams an den...

