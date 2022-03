2. Bundesliga : Der FC Hansa Rostock will in Sandhausen seine Mini-Serie ausbauen

Nach zuletzt zwei Siegen in Serie gastiert die Kogge am Sonnabend ab 13.30 Uhr beim SV Sandhausen, der zuletzt siebenmal nicht verloren hat.

Rostock | Mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Serie tritt der FC Hansa am Sonnabend ab 13.30 Uhr beim SV Sandhausen an und will im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga auch dem jüngsten Corona-Ausbruch trotzen. „Sandhausen lieferte in den letzten Spielen eine ordentliche Performance ab, ist die drittbeste Rückrundenmannschaft und hat in die...

