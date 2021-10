Fußball : Der FC Hansa Rostock will unangenehm sein und in Kiel punkten

Der Neuling will sich für die bisher guten Leistungen endlich auch einmal wieder mit einem Sieg belohnen.

Rostock | Mit der Unterstützung von 1300 Fans geht der FC Hansa Rostock am Sonnabend ab 13.30 Uhr ins Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Am 9. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga will der Aufsteiger den dritten Saisonsieg einfahren und ein weiteres Abrutschen in der Tabelle vermeiden. Aktuell ist Rostock 15. und damit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz positioniert...

