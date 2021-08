Fußball in Rostock : 1:1 – Der FC Hansa holt einen verdienten Punkt in Heidenheim

Die Ostseestädter beweisen eine tolle Moral und gleichen nach einem 0:1-Rückstand durch Ridge Munsy noch aus.

Heidenheim | Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock bewies am Sonntag in Heidenheim eine tolle Moral. Die Ostseestädter, die ein gutes Auswärtsspiel absolvierten, glichen durch Ridge Munsy (82.) einen 0:1-Rückstand aus und holten einen verdienten Punkt. Mit jetzt vier Zählern nach drei Spielen ist die Kogge Neunter. Zum dritten Mal in Folge die gleiche Start-Elf ...

