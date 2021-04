3. Fußball-Liga : 0:0 – Der FC Hansa ist dichter am Sieg als Dresden

Die Rostocker zeigen im Topspiel eine kämpferisch starke Leistung und verdienten sich einen Punkt beim Spitzenreiter.

Dresden | Der FC Hansa hat den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Dennoch überzeugten die Rostocker am 30. Spieltag der 3. Fußball-Liga mit einer starken Leistung und waren beim 0:0 bei Spitzenreiter Dynamo Dresden dem Sieg in der zweiten Hälfte deutlich näher. Mit jetzt 58 Punkten bleiben die Norddeutschen Zweiter und haben weiterhin den direkten Aufstieg ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.