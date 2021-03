3. Fußball-Liga : Hansa-Stürmer John Verhoek fällt gegen Uerdingen aus

Der Stürmer ist zuletzt beim Sieg gegen Kaiserslautern umgeknickt und hat einen geschwollenen Knöchel.

Rostock | Ohne Top-Stürmer John Verhoek geht Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock am Dienstag in das Nachholspiel beim KFC Uerdingen, das um 19 Uhr in Lotte ausgetragen wird. Wie lange der Niederländer, der in der Nachspielzeit beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern böse umknickte, ausfallen wird, steht indes noch nicht fest. „John wurde geröntgt, gebroch...

