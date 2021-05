3. Fußball-Liga : FC Hansa Rostock: Jan Löhmannsröben kann das Spiel kaum erwarten

Der 30-Jährige, der vor einem Jahr mit Münster in die Regionalliga abstieg, kann am Sonnabend mit der Kogge mit einem Heimsieg gegen den VfB Lübeck den Aufstieg in die 2. Bundesliga realisieren.

Rostock | Die Kicker und Fans des FC Hansa können den Anpfiff kaum mehr erwarten. Am Sonnabend ab 13.30 Uhr geht es für die Rostocker im Heimspiel gegen den VfB Lübeck um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. „Für solche Spiele spielen wir doch Fußball. Man will nicht um die goldene Ananas spielen, sondern um die Früchte, die oben am Baum hängen. Die müssen wir ...

