3. Fußball-Liga : Der FC Hansa Rostock hat den Aufstieg in der eigenen Hand

Chefcoach Jens Härtel spricht unter anderem über die Ausgangslage, den Gegner, die Konkurrenz und die Rückkehr der Fans.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock ist nur noch einen Schritt vom großen Ziel dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am 38. Spieltag haben die Ostseestädter am Sonnabend ab 14 Uhr den bereits abgestiegenen VfB Lübeck zu Gast. Ein Sieg im Ostseestadion und die Kogge hätte den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt gemacht. FCH-Coach Jens Härtel spricht vor d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.