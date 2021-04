3. Fußball-Liga : Für den FC Hansa Rostock zählt in Meppen nur der Sieg

Am 34. Spieltag will die Kogge bei den abstiegsbedrohten Emsländern den nächsten Schritt Richtung 2. Bundesliga machen.

Rostock | Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt aktuell in der 3. Fußball-Liga nicht. Nur drei Tage nach dem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden mit dem bitteren 1:1 in der sechsten Minute der Nachspielzeit, ist der FC Hansa am Sonnabend ab 14 Uhr beim SV Meppen gefordert. „Wir müssen gut regenerieren. Dann zählen wir durch und schauen, wer marschieren kann,...

