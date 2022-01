2. Fußball-Bundesliga : FC Hansa Rostock vereinbart Testspiel

Die Ostseestädter spielen am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei Pogon Stettin.

Rostock | Der FC Hansa Rostock bleibt auch am anstehenden spielfreien Wochenende in der 2. Fußball-Bundesliga am Ball. Die Ostseestädter haben kurzfristig für Freitag ein Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei Pogon Stettin, dem aktuellen Tabellenzweiten der polnischen Ekstraklasa (1. Liga), vereinbart. Hansa-Coach Jens Härtel will die Partie nutzen,...

