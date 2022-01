FC Hansa Rostock : Robin Meißner kommt bis zum Saisonende vom Hamburger SV

Der FC Hansa Rostock kann mit dem 22 Jahre alten Angreifer einen weiteren Winter-Neuzugang vermelden. Er wird bis zum Ende der laufenden Saison 2021/22 vom Liga-Konkurrenten Hamburger SV ausgeliehen.

Rostock | Martin Pieckenhagen, Vorstand Sport des Vereins: „Mit Robin bekommen wir einen schnellen, torgefährlichen und robusten Offensivspieler, der beim HSV und seinem Spielsystem aktuell aber wenig Möglichkeiten hat, auf Einsatzzeiten zu kommen. Daher freuen wir uns, dass er sich für eine Leihe nach Rostock entschieden hat, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Wir stellen uns mit ihm offensiv breiter auf und verstärken uns weiter. Mit seiner Mentalität, seinem Ehrgeiz und seinen norddeutschen Wurzeln wird er sich sicherlich schnell bei uns einfügen können.“ Der FC Hansa ist Kandidat der NNN-Sportlerumfrage. Zur Abstimmung Der gebürtige Hamburger spielt seit 2020 für den HSV, wo er sich über die U 23 der Rothosen schon nach kurzer Zeit für die erste Mannschaft empfehlen konnte. 2021 folgten für den früheren U18-Nationalspieler das Debüt in der 2. Fußball-Bundesliga für den HSV sowie der erste Profi-Vertrag, der bis Sommer 2024 datiert ist. Robin Meißner freut sich riesig auf die neue Aufgabe Auf dem Konto des 1,82 Meter großen Mittelstürmers stehen bislang insgesamt zehn Zweitliga-Einsätze (drei Tore, zwei Vorlagen) in der Saison 2020/21 sowie vier Einsätze in der laufenden Spielzeit. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe bei Hansa. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang ein gutes Gefühl gegeben. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Ziele gemeinsam erreichen werden, und möchte einen größtmöglichen Beitrag dazu geben“, so Robin Meißner, der am Dienstag in das Mannschaftstraining beim FC Hansa einsteigen wird. ...

