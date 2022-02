FC Hansa Rostock : Hanseaten schaffen gegen Werder Bremen nicht mehr den Ausgleich

1:2 (0:0) endete am 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga das Duell zwischen den Ostseestädtern und dem neuen Tabellenführer vor 10 000 Zuschauern im Ostseestadion. Es war die sechste Heimniederlage für Rostock.

Rostock | Aue 4:0, in Regensburg 3:2, in Hannover 4:1, Düsseldorf 3:0, in Paderborn 4:3 und Karlsruhe 2:1 – es ist lange her, dass der SV Werder Bremen mal keine drei Punkte einfuhr (1:2 in Kiel am 27. November 2021). Sechs Siege hintereinander machten ihn zum Tabellendritten, zum Giganten des Augenblicks mit realistischen Aussichten auf die sofortige Rückkehr ...

