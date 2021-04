FC Hansa Rostock : 1:0 gewonnen und die Tabellenführung übernommen

John Verhoek macht das Tor bei Drittliga-Meister FC Bayern München II. Wermutstropfen war Gelb-Rot gegen Lukas Scherff.

Rostock | Dritter Auftritt des FC Hansa in der 3. Fußball-Liga 2020/21 im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße: 0:0 hieß es am 13. Februar beim TSV 1860 München, 3:0 am 15. März bei Türkgücü – und nun, wiederum etwa einen Monat später, gab es ein 1:0 (1:0) beim amtierenden Meister FC Bayern II. Damit sind die Rostocker Tabellenführer und werden es ge...

