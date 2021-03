Hansa Rostock : Familienduell um die Tabellenführung

Wenn Hansa auf Dynamo trifft, werden auch Uwe Ehlers und sein Sohn Kevin aufeinandertreffen.

Rostock/Dresden | Der eine wird am Sonntag auf Seiten der Kogge auf dem Stuhl neben Hansa-Trainer Jens Härtel sitzen, der andere vermutlich für Dynamo in der Startelf stehen. Die Rede ist von Uwe und Kevin Ehlers. Während der Vater als Co-Trainer mit den Rostockern Dresden die Tabellenführung abspenstig machen will, wird der Spross als Innenverteidiger bei den Sachsen ...

