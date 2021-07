Hansa Rostock : Für Bahn und Riedel wird's eng – Härtels potenzielle Startelf

28 Spieler für elf Positionen: Am Sonnabend startet Hansa in sein Zweitliga-Abenteuer. Gut möglich, dass dann nicht mehr alle in der Startelf stehen, die noch dafür gesorgt haben, dass Rostock wieder zweitklassig ist.

Rostock | Am Sonnabend betritt Hansa Rostock nach langer Abstinenz wieder die Zweitliga-Bühne, die in diesem Jahr ob der Schar an Traditionsvereinen noch ein bisschen größer als üblich ist. Groß wird auch gleich die Auftaktaufgabe gegen den Karlsruher SC, der in seine 25. Saison in der 2. Liga geht und in der ewigen Tabelle auf Platz 8 rangiert. In der abgelauf...

