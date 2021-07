Fußball in Rostock : Der letzte Härtetest vor dem Saisonstart für den FC Hansa Rostock

Der Fußball-Zweitligist hat am Sonnabend ab 14 Uhr den Drittligisten Eintracht Braunschweig zu Gast.

Rostock | Langsam fängt es an zu kribbeln. In acht Tagen startet der FC Hansa mit dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC in die Saison 2021/22 in der 2. Fußball-Bundesliga. Am Sonnabend um 14 Uhr kommt es zum letzten Testspiel im Ostseestadion, wenn Drittligist Eintracht Braunschweig zu Gast ist. „Es ist zwar nicht mit einem Pflichtspiel gleichzusetzen, doch s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.