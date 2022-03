2. Fußball-Bundesliga : Der FC Hansa Rostock feiert Last-Minute-Sieg beim FC Schalke 04

Der eingewechselte Nils Fröling trifft in der Nachspielzeit zum 4:3-Erfolg. Zuvor hatte der FC Hansa bei Schalke 04 drei Führungen verspielt. Doch am Ende war Jubel groß.

Gelsenkirchen | Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven. Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock erlebte am Sonnabend ein Wechselbad der Gefühl. Am Ende feierte der Koggenclub trotz drei verspielter Führungen vor 28.790 Zuschauern, davon etwa 1700 Fans aus Rostock, in der Veltins-Arena einen 4:3 (2:2)-Erfolg. Mit dem fünften Auswärtssieg der Saison verbesserte sich ...

