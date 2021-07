Fußball in Rostock : Einmal Crashkurs 2. Bundesliga für den FC Hansa

Die Norddeutschen bekommen zum Saisonauftakt beim 1:3 gegen den Karlsruher SC gleich die Besonderheiten der 2. Bundesliga aufgezeigt.

Rostock | Aufsteiger FC Hansa Rostock bekam beim 1:3 (0:2) zum Saisonauftakt gegen den Karlsruher SC per Crashkurs aufgezeigt, was die 2. Fußball-Bundesliga ausmacht. Die Kogge legte nach 3366 Tagen Drittklassigkeit zunächst stark los, zeigte insgesamt eine gute Leistung und stand dennoch am Ende ohne Punkte da. „Da sieht man einfach, wie brutal die 2. Liga ist...

