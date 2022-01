2. Fußball-Bundesliga : Der FC Hansa Rostock bleibt 2022 ohne Torerfolg

Gegen den 1. FC Heidenheim vergeben die Ostseestädter reihenweise gute Chancen. Die Neuzugänge Nils Fröling und Timo Becker feiern gelungene Startelf-Premieren für den Koggenclub.

Rostock | Der FC Hansa Rostock blieb am Sonnabend beim 0:0 gegen den 1. FC Heidenheim auch im siebten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg, davon sechsmal in der Liga. Trotzdem waren die Ostseestädter am Wochenende einer der Gewinner des Spieltags im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Denn während Hansa gegen den Aufstiegsaspiranten wenigstens einen Punkt holt...

