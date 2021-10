Fußball : Damian Roßbach tritt mit dem FC Hansa Rostock auf seinen Ex-Club

Der 28-Jährige stand von 2015 bis 2018 beim kommenden Gegner SV Sandhausen unter Vertrag und wurde dort Zweitliga-Profi.

Rostock | Das Duell zwischen dem FC Hansa Rostock gegen dem SV Sandhausen am 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verfügt gewiss nicht über eine große Tradition. Beide Clubs standen sich lediglich in der Drittliga-Saison 2010/2011 gegenüber – jeweils gewann das Auswärtsteam. Doch für einen Rostocker ist die Partie am Sonntag ab 13.30 Uhr im Ostseestadion denn...

