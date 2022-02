FC Hansa Rostock : Beim SV Darmstadt 98 startete Hanno Behrens durch

Als 22-Jähriger wechselte der Mittelfeldspieler 2012 aus Hamburg zu den Lilien, entwickelte sich dort zum Stammspieler und schaffte den Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga.

Rostock | An den höchsten Sieg seiner Karriere kann sich Hanno Behrens kaum noch erinnern. Der gelang dem Offensivspieler am 21 September 2013 mit dem SV Darmstadt 98 ausgerechnet beim 6:0 gegen seinen aktuellen Arbeitgeber, den FC Hansa Rostock. Damals spielten beide Teams noch in der 3. Liga. Behrens war der Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0. Am Saisonend...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.