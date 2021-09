Fußball : Aufstiegsheld Jan Löhmannsröben verlässt den FC Hansa Rostock

Der Zweitligist und der Abräumer lösen den Vertrag überraschend in beiderseitigem Einvernehmen auf.

Rostock | Dieser Abgang schlug vor allem in den sozialen Medien ein, wie eine Bombe. Am späten Dienstagabend verkündete Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock den Abgang von Jan Löhmannsröben. Der 30-Jährige, der in der vergangenen Saison als Stammkraft maßgeblich am Aufstieg beteiligt war und in der aktuellen Serie nur auf drei Kurzeinsätze kam, hat den Vertrag ...

