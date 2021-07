Fußball : 1000 Fans des FC Hansa Rostock dürfen zum Spiel nach Hannover

Die Kogge ist am Sonnabend ab 13.30 Uhr im ersten Auswärtsspiel der Saison bei Hannover 96 zu Gast

Rostock | Am Sonnabend steht für den FC Hansa Rostock ab 13.30 Uhr das erste Auswärtsspiel der Zweitliga-Saison bei Hannover 96 auf dem Programm. Insgesamt sind 22 500 Zuschauer in der HDI Arena zugelassen. Auch 1000 Fans der Rostocker dürfen die Partie besuchen und die Kogge im Streben nach den ersten Punkten 2021/22 lautstark unterstützen. Tickets sind am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.