Jubelnde Neulinge : Hansa Rostock ist Nord-West-Divisionsmeister der FIFA VBL CC

Der FC Hansa Rostock hat in seiner Debütsaison den Meistertitel der Nord-West-Division in der FIFA 22 Virtual Bundesliga Club Championship gewonnen. Erst am letzten Doppelspieltag zogen die Rostocker an SV Werder Bremen vorbei.

Entschieden haben es Henning „Henning“ Wilmbusse und Levy Finn „Levyfinn“ Rieck im Duell mit Hannover 96. Im Doppel brauchten die Rostocker lediglich einen Punkt. Drei Tore der Hanseaten innerhalb der letzten zehn Minuten und die Spieler des frisch gekrönten Divisionsmeisters lagen sich in den Armen und hüpften. Rostock scoutete die Spieler in der eige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.